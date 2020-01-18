Королева: Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи

Королева Великобритании Елизавета II поддержали решение принца Гарри и Меган Маркл выйти из королевской семьи. Об этом объявил Букингемский дворец.

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи. Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни», — говорится в заявлении королевы.

Елизавета II поблагодарила Меган и Гарри за их самоотверженную работу по всей стране и за ее пределами.

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы и деньги королевской семьи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы