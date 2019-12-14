Названа «Мисс мира 2019»

В Лондоне прошла церемония награждения по итогам конкурса «Мисс мира 2019». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Отмечается, что новой обладательницей титула стала уроженка Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх. Корону ей вручила «Мисс мира 2018» модель из Мексики Ванесса Понсе де Леон.

Уточняется, что ранее представительница Ямайки уже одерживала победу в этом конкурсе в 1993 году.

Кроме того, первой вице-мисс стала уроженка Франции Офели Мезино, а второй вице-мисс — индианка Суман Рао.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Вся власть — женщинам: о чем думает «Мисс Вселенная»

— Россия отказалась от участия в «Мисс Вселенная» из-за визы США