Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7. Трансляцию вел телеканал BFM.

Отмечается, что после того, как группа представителей госудаств-участников саммита завершила фотосессию, к ним подошли их вторые половинки.

Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена — Меланья Трамп.

Уточняется, что спустя несколько мгновений Трамп указал Брижит Макрон на свою щеку. После этого жена президента Франции поцеловала главу Белого дома в щеку. Трамп ответил ей взаимностью.

Первая леди США сопроводила все это грустным взглядом.

Ранее сообщалось, что Макрон причинил боль жене на глазах у президента России Владимира Путина.