Жена Бориса Джонсона рассказала о своей борьбе с раком

Жена главы британского правительства Бориса Джонсона Марина Уилер, с которой премьер сейчас находится в процессе развода, впервые поведала о своей борьбе с раком. Об этом сообщает The Sunday Times.

По ее словам, летом 2019 года она перенесла три операции по удалению опухоли шейки матки.

Она отметила, что данная болезнь, о которой она узнала в начале 2019 года, стала для нее неожиданностью, в связи с чем она была вынуждена отказаться от запланированной поездки в Россию.

При этом Уилер подчеркнула, что лечение прошло успешно. Согласно анализам, добавила она, опухоль не успела распространиться.

Ранее сообщалось, что Джонсон решил выплатить жене более £3 млн.