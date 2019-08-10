Внучка Елизаветы II заключила тайную сделку на £100 тысяч с магнатом из Гонконга

Внучка Елизаветы II Зара Тинделл получала £100 тыс. от гонконгского предпринимателя в рамках тайной сделки. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что такие деньги представительница королевской семьи получала за советы по спортивному бизнесу, а именно по скачкам, которые она давала владельцу Джонни Хону.

Уточняется, что она являлась неисполнительным директором группы компаний Хона.

Кроме того, брат Тинделл открыл клуб участников конных скачек вместе с гонконгским бизнесменом, за что также получил выгодную сумму денег.

По данным издания, она установила «различные стратегические отношения» с Хоном по развитию бизнеса.