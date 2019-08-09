Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в коротких шортах

Герцогиня Кембриджская Кейт впервые надела короткие шорты с тех пор, как стала женой принца Уильяма. Об этом сообщает The Sun.

В непривычном для своего статуса виде Миддлтон появилась на благотворительном парусном регате в городе Каус, 8 августа.

Отмечается, что в последний и единственный раз она надевала шорты в сентябре 2008 года на вечеринке в стиле диско в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700.