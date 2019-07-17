Daily Beast: на Меланью Трамп ополчились на родине

Появляется все больше слухов о том, что первая леди США Меланья Трамп может посетить родную Словению, впервые за 15 лет. Об этом пишет The Daily Beast.

Отмечается, что несколько важных женщин страны, среди которых артисты, писатели, бизнесмены, адвокаты и защитники окружающей среды, решили направить ей официальное приглашение, чтобы привлечь Трамп к обсуждению основных глобальных вопросов. Одна из них заявила, что за годы не слышала от Меланьи ни одного решительно заявления, что кажется ей «досадным, если не постыдным». Другая заявила, что в юности первая леди США была более храброй, и она должна принимать более деятельное участие в освобождении мигрантов.

Издание напоминает об инциденте, когда Трамп появилась в плаще с надписью «Мне все равно, а вам?» во время посещения центров содержания детей нелегальных иммигрантов. Позднее она сказала, что предпочитает, чтобы СМИ концентрировались на том, что она делает, а не на том, что она носит. Словенские женщины хотят дать ей возможность действовать. При этом многие задаются вопросом, почему Меланья ведет себя так, как будто Словения ей безразлична. По словам одного из источников, первой леди стоит стать самостоятельной и думать своей головой.