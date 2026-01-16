Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В центре Москвы перерыли движение авто

В Москве на Садовом кольце перекрыли движение
Алексей Майшев/РИА Новости

В центре Москве перекрыли движение транспорта. об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Баррикадная», — говорится в публикации.

По данным канала, объехать перекрытый участок дороги можно по ТТК. в Дептрансе водителям посоветовали планировать свой маршрут заранее.

До этого в Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек избивают подростка рядом с припаркованным общественным транспортом. На записи также заметно, что драка происходит на глазах у пассажиров автобуса и прохожих.

Ранее автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635839_rnd_5",
    "video_id": "record::9531787f-27ec-4695-a824-f6a3ff428fea"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+