В центре Москвы перерыли движение авто

В центре Москве перекрыли движение транспорта. об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Баррикадная», — говорится в публикации.

По данным канала, объехать перекрытый участок дороги можно по ТТК. в Дептрансе водителям посоветовали планировать свой маршрут заранее.

До этого в Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек избивают подростка рядом с припаркованным общественным транспортом. На записи также заметно, что драка происходит на глазах у пассажиров автобуса и прохожих.

Ранее автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке.