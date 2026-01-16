«Надо было давно менять клуб»: Дзюба о положении Головина в «Монако»

Дзюба: Головину надо было давно менять клуб, когда был шанс

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что российскому полузащитнику Александру Головину было бы лучше покинуть «Монако». Его слова передает «Чемпионат».

«Головину надо было давно менять клуб, но это его выбор. Я очень уважаю его выбор. Ему надо было уходить в «Ньюкасл» в моем понимании, когда был шанс», — заявил Дзюба.

В ноябре Головин заявил, что пока не знает, как поступить лучше — остаться в «Монако» или вернуться на родину, отметив, что желает себе жить в России, потому что тогда он «будет полностью счастлив».

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел больше 235 матчей. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Всего на его счету в этом сезоне 14 матчей за монегасков, в которых он записал на счет два гола и одну результативную передачу. Рабочий контракт Головина рассчитан до 2029 года.

