Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

«Надо было давно менять клуб»: Дзюба о положении Головина в «Монако»

Дзюба: Головину надо было давно менять клуб, когда был шанс
Panoramic/Global Look Press

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что российскому полузащитнику Александру Головину было бы лучше покинуть «Монако». Его слова передает «Чемпионат».

«Головину надо было давно менять клуб, но это его выбор. Я очень уважаю его выбор. Ему надо было уходить в «Ньюкасл» в моем понимании, когда был шанс», — заявил Дзюба.

В ноябре Головин заявил, что пока не знает, как поступить лучше — остаться в «Монако» или вернуться на родину, отметив, что желает себе жить в России, потому что тогда он «будет полностью счастлив».

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел больше 235 матчей. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Всего на его счету в этом сезоне 14 матчей за монегасков, в которых он записал на счет два гола и одну результативную передачу. Рабочий контракт Головина рассчитан до 2029 года.

Ранее Андрей Аршавин сравнил молодых футболистов с Головиным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635761_rnd_5",
    "video_id": "record::e3db1867-9860-4a94-9d45-0db346aebfc7"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+