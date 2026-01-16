«Надо было давно менять клуб»: Дзюба о положении Головина в «Монако»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что российскому полузащитнику Александру Головину было бы лучше покинуть «Монако». Его слова передает «Чемпионат».
«Головину надо было давно менять клуб, но это его выбор. Я очень уважаю его выбор. Ему надо было уходить в «Ньюкасл» в моем понимании, когда был шанс», — заявил Дзюба.
В ноябре Головин заявил, что пока не знает, как поступить лучше — остаться в «Монако» или вернуться на родину, отметив, что желает себе жить в России, потому что тогда он «будет полностью счастлив».
Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел больше 235 матчей. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Всего на его счету в этом сезоне 14 матчей за монегасков, в которых он записал на счет два гола и одну результативную передачу. Рабочий контракт Головина рассчитан до 2029 года.
