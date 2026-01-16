СМИ назвали еще один вариант спасения для Гренландии

Если США нападут на Гренландию, у Дании будет еще один вариант «спасения», кроме помощи НАТО. А именно Копенгаген может задействовать статью 42.7 Договора ЕС, которая посвящена взаимной обороне. Об этом пишет европейское издание Politico.

Журналисты отметили, что основой безопасности Дании является НАТО, однако альянс «вряд ли окажет существенную помощь в случае конфронтации с США», так как «Америка доминирует в НАТО». Поэтому Дания может задействовать статью 42.7 договора ЕС, которая гласит, что если государство-член ЕС становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, то другие государства-члены обязаны оказывать ему помощь и содействие всеми имеющимися средствами. Однако «это не должно наносить ущерб специфическому характеру политики безопасности и обороны отдельных государств-членов», сказано в тексте.

Отмечается, что для многих аналитиков положение ЕС имеет даже «более убедительный характер», чем пятая статья НАТО, так как в тексте европейской статьи указывается обязанность стран союза помогать жертве агрессии. Пятая статья НАТО же включает формулировку «по мере необходимости», пишет Politico.

Решение о применении статьи в случае атаки США должна будет принять Дания, а затем соглашение должно быть единогласно принято остальными странами ЕС. И это может создать проблемы для Дании, так как Венгрия и другие страны союза могут наложить на решение вето, заявили два европейских дипломата.

«Я не думаю, что Дания прибегнет к этому, не будучи полностью уверенной в единогласной позиции членов ЕС, потому что это было бы большим риском. Неужели такая страна, как Венгрия, встанет на сторону против Соединенных Штатов?» — отметил, бывший помощник генерального секретаря НАТО Антонио Миссироли.

Politico пишет, что пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила о том что Дания попадает под действие пункта 42.7. Один из дипломатов ЕС пояснил, что варианты применения статьи варьируются от публикации заявления о солидарности до финансовой помощи и военной поддержки. Однако аналитики «сошлись во мнении», что вероятность войны ЕС и США «равно нулю», отметило Politico.

Также еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что страны ЕС будут обязаны помочь Дании в случае военной агрессии против Гренландии, однако это зависит позиции Дании, пояснил он.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о намерении США захватить Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что атака США положит конец НАТО, а премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил нежелание гренландцев становиться гражданами США.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас также заверила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А глава МИД Франции заявил о способности Европы защитить Гренландию. Также 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о начале совместных учений НАТО в Гренландии. СМИ написали, что на них из Европы отправили всего 34 военных.

Также Bloomberg писал, что для Гренландии «вариантом выхода» из конфликта с США может быть сделка с Трампом.

Ранее в Совфеде спрогнозировали последствия выхода из НАТО для Дании.