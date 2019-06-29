Иванка Трамп выступила на G20

Американский лидер Дональд Трамп вместе со своей дочерью Иванкой Трамп посетил мероприятие, посвященное расширению возможностей женщин, на G20 в японской Осаке. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что Иванка Трамп выступила на мероприятии. Она обратилась к женщинам и попросила их быть смелее.

Во время выступления дочери, Трамп все время одобрительно кивал головой в ответ на ее слова.

Ранее сообщалось, что на встрече главы России Владимира Путина и Трампа присутствуют дочь и зять президента США.