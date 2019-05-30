Le Monde: спустя 22 года место гибели принцессы Дианы в Париже переименуют в ее честь

Почти 22 года спустя место гибели принцессы Дианы в Париже переименуют в ее честь, пишет Le Monde.

Небольшая площадь рядом с мостом Альма, под которым 31 августа 1997 года погибла принцесса Диана, вскоре получит ее имя.

Несмотря на то, что официально место еще не получило новое название, жители Парижа и туристы давно хранят память о трагедии, принося туда цветы, отмечает французская газета.

Окончательное решение о переименовании площади должно быть принято на заседании городского совета Парижа 11 июня, пишет Le Monde.