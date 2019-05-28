Зеленский с женой попал на обложку глянца

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Совместная фотография украинского президента Владимира Зеленского и его супруги Елены появилась на обложке майского номера украинского глянцевого журнала Viva!, сообщается в инстаграме издания.

В подписи к посту говорится, что Зеленский полюбил свою будущую супругу «с первого взгляда», а она «не сразу» испытала к нему чувства.

«На обложке — пара, о которой говорят во всей Украине и за ее пределами», — подчеркивается в инстаграме Viva!

Ранее сообщалось, что Зеленский за 5 минут до инаугурации выложил селфи с женой.