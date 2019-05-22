Адвокат заявившей о сексе с Трампом порнозвезды украл у нее $150 тысяч

Бывший адвокат порноактрисы Сторми Дэниелс, которая заявила об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, Майкл Авенатти украл у нее $150 тыс. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения Авенатти.

Как отмечается, юрист обманул Дэниелс с гонорарами за книгу.

При этом Авенатти использовал деньги на собственные расходы.

Ранее Сторми Дэниелс заявила, что Авенатти подал иск против ее воли.