Любовница требует от главы Amazon совместного выхода в свет
Журналистка Лорен Санчес, которая является любовницей главы Amazon Джеффа Безоса, требует от возлюбленного появиться с ней на публике. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что первый совместный выход в свет Безоса и Санчес может состояться уже в этом месяце.
По словам источника, любовница «оказывает сильное давление» на Безоса, требуя, чтобы они посещали светские мероприятия вместе. Он добавил, что глава Amazon не сможет долго появляться на публике в одиночестве.
Ранее сообщалось, что любовница главы Amazon подала на развод.