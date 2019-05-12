Любовница требует от главы Amazon совместного выхода в свет

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Журналистка Лорен Санчес, которая является любовницей главы Amazon Джеффа Безоса, требует от возлюбленного появиться с ней на публике. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что первый совместный выход в свет Безоса и Санчес может состояться уже в этом месяце.

По словам источника, любовница «оказывает сильное давление» на Безоса, требуя, чтобы они посещали светские мероприятия вместе. Он добавил, что глава Amazon не сможет долго появляться на публике в одиночестве.

Ранее сообщалось, что любовница главы Amazon подала на развод.