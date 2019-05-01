Известный фотограф задержан по подозрению в изнасиловании молодой модели в Москве

В Москве полиция задержала известного фотографа Игоря Василиадиса по подозрению в изнасиловании модели, передает РЕН ТВ.

Молодая девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что фотограф пригласил ее на ужин в ресторан, после чего предложил проехать к нему домой, пообещав сделать профессиональные снимки

Как рассказала модель, дома Василиадис изнасиловал ее.

Сотрудники полиции допрашивают подозреваемого.

Василиадис родился в Афинах, снимал для таких журналов, как Vogue, Elle, Marie Clair и L'Officiel.