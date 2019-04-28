Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу. Об этом пишет газета пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов показа.

Как отмечается, поначалу зрители сочли падение модели за часть шоу, но затем его начало трясти и изо рта пошла пена. Пожарные вынесли его к машине скорой помощи, модель экстренно госпитализировали, но спасти мужчину не удалось.

По данным издания, Котта было 26 лет. Позднее появилась информация, что мужчина скончался от «внезапной болезни», более подробные причины его смерти не приводятся.

При этом отмечается, что после инцидента шоу было продолжено.

Ранее сообщалось, что в 20 лет от сердечного приступа погибла экс-«Юная мисс Вселенная».