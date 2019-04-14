«Мисс Россия — 2019» отреагировала на победу

Двадцатилетняя Алина Санько из города Азов Ростовской области отреагировала на победу в конкурсе «Мисс Россия — 2019», передает РИА «Новости».

«Дорогие мои!!! Не передать словами, как я счастлива!!! До сих пор думаю, что это сон... Все будто в сказке‍... Спасибо Всем за поддержку... Я всех очень сильно люблю», — написала Санько в соцсетях.

Ранее сообщалось, что корону девушка получила из рук прошлогодней обладательницы короны Юлии Полячихиной. Санько увлекается рисованием, живописью, поэзией и путешествиями.