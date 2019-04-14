Названа «Мисс Россия — 2019»

Обладательницей титула «Мисс Россия — 2019» стала 20-летняя Алина Санько из Азова, сообщает РИА «Новости».

Корону девушка получила из рук прошлогодней обладательницы короны Юлии Полячихиной.

Санько увлекается рисованием, живописью, поэзией и путешествиями.

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Участницы прошли через конкурс талантов, конкурс национальных костюмов и игру «Что? Где? Когда?», а также участвовали в дефиле в купальниках и вечерних платьях.

Ранее сообщалось, что «Мисс Россия» Юлия Полячихина не попала в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная».