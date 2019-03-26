Титул и корону передали новой «Мисс Москва»

Завоевавшая в 2018 году титул первой вице-мисс конкурса «Мисс Москва» Ксения Паленова получила титул и корону победительницы конкурса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявила директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, корону передали «очень достойной» конкурсантке. Он отметила, что такое событие в истории конкурса происходит впервые.

Ранее сообщалось, что после того как Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва — 2018», корону передадут первой вице-мисс. При этом девушке достанется запасная, так как основная была повреждена.