Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

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Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности. Об этом сообщает Daily NK.

По данным издания, речь идет о мужчине по фамилии Ри, который работает в Korean Art Film Studio.

Как отмечается, фотографа уволили за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко.

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При этом Ри нарушил правило съемки лидера КНДР в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, пытавшегося сфотографировать его жену.