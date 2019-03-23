Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа
Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности. Об этом сообщает Daily NK.
По данным издания, речь идет о мужчине по фамилии Ри, который работает в Korean Art Film Studio.
Как отмечается, фотографа уволили за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко.
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При этом Ри нарушил правило съемки лидера КНДР в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, пытавшегося сфотографировать его жену.