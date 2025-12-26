Хуснуллин заявил о росте налоговых доходов в Донбассе и Новороссии в 2025 году

Хуснуллин: в Донбассе и Новороссии на 30% выросли налоговые доходы в 2025 году

Налоговые поступления в регионах Донбасса и Новороссии увеличились примерно на 30% в 2025 году, и в этих субъектах продолжается процесс открытия новых предприятий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

«По налогам у нас воссоединенные территории приросли в среднем на 30% за год. То есть у нас идет хороший рост налогов, идет запуск предприятий. Конечно, много еще, что нужно сделать», — отметил он.

Хуснуллин акцентировал внимание на том, что развитие экономики в присоединенных регионах – это одна из первоочередных задач. Вице-премьер также упомянул о повышенном интересе бизнеса к работе в Донбассе и Новороссии.

26 декабря экономист Кирилл Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» выразил опасения, что перенаправление налоговых поступлений в менее обеспеченные регионы посредством изменения налоговой регистрации может спровоцировать разрастание бюрократического аппарата. Он также предупредил о потенциальных злоупотреблениях и усилении надзора со стороны налоговых органов.

