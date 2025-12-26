«Не факт, что он будет играть: ветеран «Динамо» о возможном переходе игрока команды в «Спартак»

Ветеран московского «Динамо» Олег Терехин прокомментировал возможный переход футболиста клуба Ульви Бабаева в «Спартак», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Трудно сказать, почему это происходит, но в любом случае тренеру виднее. Возможно, ему лучше уйти, хотя не факт, что в «Спартаке» он будет иметь игровую практику и доверие тренера, тем более что в «Динамо» Ульви не играл. Но парень перспективный. Может создать конкуренцию», — сказал Терехин.

В ближайшее время Бабаев пройдет медицинский осмотр в новой команде, контракт будет подписан до 2030 года. При этом журналист Карпов отмечает, что пока неясно, присоединится ли Бабаев к красно-белым в зимний перерыв или же пополнит состав команды летом в статусе свободного агента. Стороны обговаривают последние детали контракта.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда ЦСКА назвал разочарование 2025 года.