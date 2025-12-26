В России предрекли «генеральное сражение» в рамках СВО

Генеральная битва за стратегически важные города Донбасса может состояться в январе, ее продолжительность будет определяться числом переброшенных резервов ВСУ. Об этом News.ru заявил полковник в отставке Виктор Баранец.

Он сослался на данные разведки, согласно которым Киев стягивает силы к Славянску, Краматорску и Дружковке с других направлений. Активная фаза боев за эту агломерацию может начаться в середине января, предположил полковник.

«Это может быть долго, потому что все зависит, во-первых, от количества личного состава, который туда перебрасывает Украина, и, во-вторых, от количества и качества боевой техники. В общем, предстоит генеральная битва на этом направлении в ходе СВО», — заявил Баранец.

По его словам, на этом рубеже будет «одна из глобальных битв» в рамках СВО. Для России принципиально важно полностью «отчистить» ДНР, поскольку это русская земля. Если ВС РФ возьмут эту агломерацию, то фактически выйдут к административным границам региона, напомнил он.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование ВСУ стягивает силы к трем ключевым городам Донбасса — Краматорску, Дружковке и Славянску. По его словам, украинцы пытаются удержать эти «крупные хабы», перебрасывая туда «серьезные силы и боеспособные соединения».

