Певица Долина начала вывозить вещи из московской квартиры, которую она продала Лурье

Около дома, где расположена квартира Ларисы Долиной, заметили машину, которая якобы вывозит ее вещи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, чуть более часа назад около выезда был замечен автомобиль артистки, внутри якобы находились личные вещи, которые Долина перевозит постепенно.

Певица стала выводить вещи после того, как Мосгорсуд выселил ее из жилья. Соответствующее решение в инстанции вынесли после продолжительного спора Долиной и покупательницей ее жилья Полиной Лурье.

Артистка стала жертвой мошенников. Поверив неизвестным, она согласилась «фиктивно» продать свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в суд, который встал на ее сторону.

В дальнейшем так поступали и другие инстанции. По их решениям, Долиной оставалась квартира, но деньги ее не обязывали отдавать. Однако в конце декабря Верховный суд встал на сторону Лурье. Позже суд обязал Долину съехать из квартиры.

