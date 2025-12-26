Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Певица Долина начала вывозить вещи из московской квартиры, которую она продала Лурье

SHOT: певица Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27509875_rnd_8",
    "video_id": "record::3ca15c41-06b9-4f92-8976-1afd6b16cfd2"
}

Около дома, где расположена квартира Ларисы Долиной, заметили машину, которая якобы вывозит ее вещи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, чуть более часа назад около выезда был замечен автомобиль артистки, внутри якобы находились личные вещи, которые Долина перевозит постепенно.

Певица стала выводить вещи после того, как Мосгорсуд выселил ее из жилья. Соответствующее решение в инстанции вынесли после продолжительного спора Долиной и покупательницей ее жилья Полиной Лурье.

Артистка стала жертвой мошенников. Поверив неизвестным, она согласилась «фиктивно» продать свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в суд, который встал на ее сторону.

В дальнейшем так поступали и другие инстанции. По их решениям, Долиной оставалась квартира, но деньги ее не обязывали отдавать. Однако в конце декабря Верховный суд встал на сторону Лурье. Позже суд обязал Долину съехать из квартиры.

Ранее юрист рассказал, как решение Верховного суда по делу Долиной повлияет на рынок вторички.
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+