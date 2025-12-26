Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В МИД России рассказали о неуважительном тоне представителей некоторых стран

Рябков: представители некоторых стран ведут себя как в кабаке
Сергей Рябков
Виталий Белоусов/РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представители отдельных стран иногда общаются на уважаемых многосторонних площадках как в кабаке и допускают нецензурную брань. Фрагмент его интервью был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Рябков отметил, что политический дискурс и дипломатический процесс иногда сопровождаются определенной «перчинкой» и «специями». По его словам, сегодня уже дошли до того, что за закрытыми дверями в уважаемых многосторонних форматах представители некоторых стран, недалеких от России, при обращении к российской стороне допускают обсценную лексику на русском языке.

«Мы же не в кабаке, в конце концов, поэтому не надо жить одним эпатажем», — отметил замглавы МИД России.

23 декабря Рябков сообщил, что представители России и США провели очередную встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в отношениях двух стран. По его словам, стороны имели возможность затронуть всю повестку дня на достаточно серьезном, профессиональном, глубоком уровне.

Ранее в МИД РФ заявили, что недружественные страны признали невозможность поражения России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509707_rnd_0",
    "video_id": "record::4d4b7130-dafe-4886-a868-e84f697b0492"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+