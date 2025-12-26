В МИД России рассказали о неуважительном тоне представителей некоторых стран

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представители отдельных стран иногда общаются на уважаемых многосторонних площадках как в кабаке и допускают нецензурную брань. Фрагмент его интервью был показан в эфире телеканала «Россия 1».

Рябков отметил, что политический дискурс и дипломатический процесс иногда сопровождаются определенной «перчинкой» и «специями». По его словам, сегодня уже дошли до того, что за закрытыми дверями в уважаемых многосторонних форматах представители некоторых стран, недалеких от России, при обращении к российской стороне допускают обсценную лексику на русском языке.

«Мы же не в кабаке, в конце концов, поэтому не надо жить одним эпатажем», — отметил замглавы МИД России.

23 декабря Рябков сообщил, что представители России и США провели очередную встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в отношениях двух стран. По его словам, стороны имели возможность затронуть всю повестку дня на достаточно серьезном, профессиональном, глубоком уровне.

Ранее в МИД РФ заявили, что недружественные страны признали невозможность поражения России.