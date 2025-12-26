Размер шрифта
В Белгородской области взрослый и ребенок пострадали при атаке беспилотника

В белгородском селе Замостье при атаке БПЛА на авто пострадали мужчина и ребенок
Павел Лисицын/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего пострадали мужчина и 8-летняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки мужчина получил баротравму и осколочные ранения. Его везут в областную клиническую больницу. Девочку, получившую минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча, доставляют в детскую областную клиническую больницу, заявил чиновник.

Он добавил, что машина повреждена.

25 декабря в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадал боец подразделения «Орлан». Как рассказал Гладков, беспилотный летательный аппарат нанес удар по селу Новая Таволжанка. Пострадавшего мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и проникающим ранением грудной клетки.

Ранее четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках дронов.

