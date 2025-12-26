Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Госдуме заявили, что Украина агитацией отстранения стран от ОИ сама себя наказывает

Журова: Шевченко хочет наказать друзей России, но это бессмысленно
Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на агитацию украинца Андрея Шевченко исключить из ОИ страны, поддерживающие российских спортсменов. Ее слова передает «Советский спорт».

«То есть Украина хочет сама с собой соревноваться?! Ладно бы Шевченко заявил о необходимости наказать Россию — это мы уже слышали не раз, но он говорит про другие страны. По сути его слова касаются Китая, Индии, Бразилии, ряда африканский государств. А если они сами сейчас скажут, что расторгают все договоренности?» — сказала Журова.

25 декабря президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о необходимости наказания за содействие России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Васильев ответил на призыв Украины к отстранению россиян от ОИ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509761_rnd_9",
    "video_id": "record::af1698e6-a29d-4fd8-85d1-a667babaa92c"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+