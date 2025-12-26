В Госдуме заявили, что Украина агитацией отстранения стран от ОИ сама себя наказывает

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на агитацию украинца Андрея Шевченко исключить из ОИ страны, поддерживающие российских спортсменов. Ее слова передает «Советский спорт».

«То есть Украина хочет сама с собой соревноваться?! Ладно бы Шевченко заявил о необходимости наказать Россию — это мы уже слышали не раз, но он говорит про другие страны. По сути его слова касаются Китая, Индии, Бразилии, ряда африканский государств. А если они сами сейчас скажут, что расторгают все договоренности?» — сказала Журова.

25 декабря президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о необходимости наказания за содействие России.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

