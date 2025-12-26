Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Балицкий рассказал о проблемах с электричеством в Запорожье после удара ВСУ

Балицкий: 14 тысяч абонентов остались без электроснабжения после удара ВСУ
Shutterstock/Creative Cat Studio

Около 14 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества после удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Повреждена линия электропередачи, обесточены села Басань, Тарасовка, Новофедоровка, Павловское, Ожерельное, Инженерное, Шевченково, Григоровка, Семеновка и частично город Пологи», — написал она.

По словам губернатора, восстановление специалисты начнут в ближайшее время.

До этого Балицкий сообщал, что два человека пострадали в результате атак со стороны украинских войск. По его данным, за прошедшие сутки ВСУ осуществили 11 целенаправленных атак на населенные пункты в области. В частности, артиллерийскому обстрелу подвергся город Каменка-Днепровская, где произошло как минимум 15 взрывов. Он добавил, что в населенном пункте также выявили повреждение распределительного газопровода.

Ранее тысячи абонентов в Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509359_rnd_9",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+