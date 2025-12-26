Балицкий рассказал о проблемах с электричеством в Запорожье после удара ВСУ

Балицкий: 14 тысяч абонентов остались без электроснабжения после удара ВСУ

Около 14 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества после удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Повреждена линия электропередачи, обесточены села Басань, Тарасовка, Новофедоровка, Павловское, Ожерельное, Инженерное, Шевченково, Григоровка, Семеновка и частично город Пологи», — написал она.

По словам губернатора, восстановление специалисты начнут в ближайшее время.

До этого Балицкий сообщал, что два человека пострадали в результате атак со стороны украинских войск. По его данным, за прошедшие сутки ВСУ осуществили 11 целенаправленных атак на населенные пункты в области. В частности, артиллерийскому обстрелу подвергся город Каменка-Днепровская, где произошло как минимум 15 взрывов. Он добавил, что в населенном пункте также выявили повреждение распределительного газопровода.

Ранее тысячи абонентов в Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ.