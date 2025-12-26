Размер шрифта
Суд вынес приговор экс-сотруднику МИД России, передавшему секретные данные США

Суд приговорил экс-сотрудника МИД России Коновалова к колонии за госизмену 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27509833_rnd_8",
    "video_id": "record::d3c3d5ae-3130-489d-982e-7c948129e8e4"
}

Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Решением суда Коновалов признан виновным в госизмене и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении ведомства.

Коновалов был задержан в марте 2024 года. По данным следствия, экс-сотрудник МИД передал секретные документы во время долгосрочной заграничной командировки в США. За это он получил денежное вознаграждения. Сведения были переданы американской разведке, отметили в ФСБ.

В сентябре в Калужской области бывший сотрудник научного центра получил четыре года лишения свободы за передачу секретной информации представителю Национальной лаборатории США. По данным ФСБ, передача прошла во время командировки подсудимого во Францию.

Ранее в Британии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России.
 
