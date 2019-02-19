Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка. Об этом пишет Fox News.
Согласно имеющейся информации, мероприятие запланировано на вторник, 19 февраля.
По данным Page Six, вечеринка пройдет в одном из отелей Верхнего Ист-Сайда. За организацию торжества отвечает стилист и лучшая подруга Маркл Джессика Малруни.
Ранее Меган Маркл предложила заменить белых профессоров на чернокожих женщин.