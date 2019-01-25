Написанные Уорхолом портреты Ленина ушли с молотка в Лондоне

На торгах аукционного дома Phillips продали два портрета Владимира Ленина, созданные Энди Уорхолом. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что торги состоялись вечером 24 января. Работы «Ленин» (1987) и «Красный Ленин» (1987) были написаны в последние недели жизни художника. Они ушли с молотка за $62,5 и $84,6 тыс., также были представлены такие работы Уорхола, как «Повстанец без причины» (1985) и «Бетховен» (1987). Каждую продали за $71,6 тыс.

В 2013 году предприниматель Борис Березовский продал картину Уорхола «Красный Ленин» за £110 тыс.