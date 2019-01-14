Меган Маркл впервые показала сильно округлившийся живот

Супруга принца Гарри Меган Маркл показала живот во время утренней встречи с жителями британского города Беркенхед 13 января. Об этом сообщает The Daily Mail.

Маркл была одета в красное пальто и фиолетовое облегающее платье, которое подчеркивала ее фигуру. Герцогиня Сассексая заботливо придерживала свой живот рукой.

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Члены королевской семьи посетили мемориал, установленный в ноябре и посвященный столетней годовщине смерти поэта Уилфреда Оуэна. После принц Гарри со своей женой встретились с местными жителями.

По данным издания The Mirror, во время прогулки по городу Меган сообщила одной из маленьких девочек в толпе, что она находится на шестом месяце беременности. Предполагается, что новый член королевской семьи родится весной в апреле.

Также сообщается, что герцогиня спросила у другой группы детей, как ей стоит назвать ребенка, если родится девочка. Дети ответили «Эмми».

«Прекрасная идея», — прокомментировала вариант Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл уже могла быть беременна на момент свадьбы с британским принцем Гарри.