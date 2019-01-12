Дочь Пескова посоветовала молодежи быть скромнее

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, опубликовала в своем инстаграме фрагмент из интервью журналу Tatler, в котором она объяснила, чему московской молодежи следует поучиться у чеченских миллениалов.

Когда журналист спросил Пескову, чему московским миллениалам следует поучиться у молодых чеченцев, она сказала о «скромности» и «уважении к старшим». При этом в опубликованном фрагменте Пескова не объясняет, почему, по ее мнению, москвичам следует этому учиться.

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Также дочь высокопоставленного чиновника рассказала, что предпочитает покупать одежду в Европе, так как в России, по ее утверждениям, она обходится дороже.

Некоторых пользователей возмутили ответы Песковой и они оставили под постом гневные комментарии.

Осенью 2017 года стало известно, почему Елизавета Пескова удалила инстаграм.