Виторган отреагировал на сообщения о его разводе с Собчак

Актер Максим Виторган пошутил над поклонниками после слухов о его разрыве с женой Ксенией Собчак. Об этом сообщает StarHit.

Сначала супруги опубликовали в соцсетях фото из самолетов двух разных авиакомпаний. После этого Виторган в историях своего инстаграма выложил видео, на котором он говорит: «Ну, вот и все. Разлетелись».

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Однако после этого камера неожиданно сдвигается, и в кадре появляется Собчак, и пара начинает смеяться.

Ранее сообщалось, что Собчак сменила облик после слухов о разводе.