Трамп не смог разрушить веру ребенка в Санта-Клауса
Семилетняя девочка, которой президент США Дональд Трамп сказал, что «ненормально» сохранять веру в Санта-Клауса в семилетнем возрасте, все еще верит в волшебника, передает Hollywood Reporter.
Девочка по имени Кольман в телешоу после разговора ответила президенту, что все равно верит. Девочка рассказала, что она и ее 10-летняя сестра и 5-летний брат оставили Санта-Клаусу леденцы и шоколадное молоко.
Отмечается, что журналисты ошибочно сообщили, что Трамп говорил с маленьким мальчиком, так как был опубликован только кусок записи разговора.
Разговор с ребенком произошел, когда Трамп и его супруга Меланья поздравляли по телефону детей с Рождеством в Белом доме. На портале Deadline отметили, что Меланья говорила детям «ободряющие» слова, в то время как Трамп попытался «развенчать магию» Рождества.