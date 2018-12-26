Трамп не смог разрушить веру ребенка в Санта-Клауса

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Семилетняя девочка, которой президент США Дональд Трамп сказал, что «ненормально» сохранять веру в Санта-Клауса в семилетнем возрасте, все еще верит в волшебника, передает Hollywood Reporter.

Девочка по имени Кольман в телешоу после разговора ответила президенту, что все равно верит. Девочка рассказала, что она и ее 10-летняя сестра и 5-летний брат оставили Санта-Клаусу леденцы и шоколадное молоко.

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Отмечается, что журналисты ошибочно сообщили, что Трамп говорил с маленьким мальчиком, так как был опубликован только кусок записи разговора.

Разговор с ребенком произошел, когда Трамп и его супруга Меланья поздравляли по телефону детей с Рождеством в Белом доме. На портале Deadline отметили, что Меланья говорила детям «ободряющие» слова, в то время как Трамп попытался «развенчать магию» Рождества.