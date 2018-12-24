Шнуров и Собчак устроили перепалку в соцсетях

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными стихами в социальных сетях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Шнуров опубликовал в соцсетях стих о возможном расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом.

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Как отмечается, Собчак отреагировала на пост Шнурова нецензурными стихами в его адрес.

Ранее сообщалось, что Собчак дала совет в инстаграме после слухов о расставании с Виторганом.