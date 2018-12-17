Sun: Елизавета II пригласит мать Меган Маркл на Рождество

Королева Великобритании Елизавета II может пригласить на Рождество мать Меган Маркл, хотя ранее разрешала посещать королевскую резиденцию только герцогам и герцогиням, пишет The Sun.

Согласно инсайдерской информации, в 2019 году в узкий круг королевской семьи на празднование Рождества пригласят Дорию Рэгланд, чтобы исправить «ошибки прошлого» и наладить семейную идиллию. Решение позвать мать Маркл – это широкий жест для 92-летней королевы, отмечает издание, поскольку ранее даже родственникам принца Уильяма не разрешалось остаться во дворце на Рождество.

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«Королева просто не позволит Меган чувствовать себя нежеланным. Даже в ее преклонном возрасте она прилагает много усилий, чтобы обеспечить семейную гармонию», — рассказал один из источников.

Другой королевский эксперт утверждает, что Дорию Маркл нельзя приглашать во дворец, так как такого никогда не было и это «необычно».

Ранее сообщалось, что королевский дворецкий дал совет Меган Маркл перед Рождеством.