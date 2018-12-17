Юлия Полячихина выбыла из конкурса «Мисс Вселенная»
«Мисс Россия» Юлия Полячихина не попала в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, россиянка не вышла в полуфинал в группе стран Европы и также не попала в последнюю «пятерку».
Как отмечается, в последнюю «пятерку» вошли представительницы США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии.
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При этом от Европейского региона в полуфинал конкурса прошли участницы из Польши, Бельгии, Великобритании, Венгрии и Ирландии.
Ранее стало известно, кто представит Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».