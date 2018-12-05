Эдди Мерфи в возрасте 57 лет стал отцом в десятый раз

Американский актер Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз в возрасте 57 лет. Об этом сообщает The USA Today.

Как отмечается, у актера и его невесты 39-летней австралийской модели Пейдж Батчер родился мальчик. Его назвали Максом Чарльзом, причем второе имя является данью памяти старшему брату актера, умершему от лейкемии в прошлом году.

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Согласно заявлению, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Иззи. При этом у 57-летнего Мерфи есть еще восемь детей от отношений с другими женщинами.