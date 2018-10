Мэй встретили хитом ABBA на съезде Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на съезде Консервативной партии появилась на сцене под песню группы ABBA «Dancing Queen». Об этом сообщает Reuters.

Мэй пританцовывая вышла на сцену, после чего сделала несколько зажигательных движений и немного подпела хиту ABBA. Перед началом речи она также поблагодарила собравшихся «за теплый прием».

«Я должна просто предупредить: извините, если я отключусь во время речи. Я не спала всю ночь, склеивала задник сцены», — пошутила Мэй.

Ранее сообщалось, что танец Терезы Мэй в Кейптауне попал на видео и вызвал недоумение в социальных сетях.

UK Prime Minister Theresa May dances onto the stage at #ConservativeConference2018 to the tune of ABBA's 'Dancing Queen' https://t.co/eRtqUXGBE9 pic.twitter.com/nIU3Q3hvND