Карди Би атаковала Ники Минаж с помощью туфли

В ходе церемонии «Harper's Bazaar's» американская певица Карди Би подошла к столу исполнительнице Ники Минаж и стала выяснять отношения, в процессе ссоры Карди Би бросила в свою коллегу туфлю, сообщает портал TMZ.

По имеющимся данным, во время мероприятия Карди Би «агрессивно приблизилась к столу» Минаж, данное действие ее охрана расценила как нападение и вмешалась в конфликт звезд.

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Как отмечается, Карди на этом не остановилась и бросила в певицу свою туфлю, однако промахнулась. Издание подчеркивает, что все это время Ники Минаж оставалась невозмутимой.

По информации портала, после инцидента охрана вывела Карди Би из здания, причем звезда в это время была обута лишь в одну туфлю.

Ранее сообщалось, что Ники Минаж объявила о своих отношениях с Эминемом.