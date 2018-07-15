Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что королева Великобритании Елизавета II потрясающая женщина. Об этом сообщает Daily Mail.

«Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней», — сказал Трамп.

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По его словам, Елизавета II очень остроумная и проницательная женщина.

Он также добавил, что его мать была большой поклонницей королевы Великобритании и ему жаль, что она не смогла встретиться с ней.

Ранее сообщалось, что в сети возмутились конфузом Трампа на встрече с королевой Британии.