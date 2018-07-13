Елизавета II приняла Трампов

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Королева Великобритании Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью. Об этом сообщает SkyNews.

Королева и президент c супругой провели чайную церемонию. Тамп и Меланья провели в общей сложности 57 минут с королевой, 47 минут из них он находились внутри монаршей резиденции.

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Сообщается, что встреча Трампа с Елизаветой II продолжалась 17 минут.

Также СМИ обратили внимание, что Трамп не подал руки королеве, когда они спускались по лестнице в Виндзорском замке.

После встречи президент США направился на уикенд в Шотландию.

Ранее в интервью Трамп заявлял, что Елизавета II — просто потрясающая женщина.