В США не пропущенного в самолет павлина пригласили на свадьбу

Павлина, которого хозяйке не разрешили взять на борт самолета как средство от стресса, пригласили на свадьбу в США, сообщает Fox News.

Павлин по имени Декстер принадлежит художнице Вентико из Бруклина. В январе 2018 года ей не разрешили пронести павлина на борт самолета, хотя, по словам женщины, питомец был нужен ей в качестве «эмоциональной поддержки».

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После того, как история о не пропущенном в самолет павлине стала популярной в соцсетях, пара из Ньюарка пригласила Декстера на свою свадьбу, проходившую в городском симфоническом зале.

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