Дизайнер Кейт Спейд найдена мертвой у себя дома

Со-основатель одноименной дизайнерской торговой марки «Kate Spade New York» дизайнер Кейт Спейд была найдена мертвой в своем доме в Нью-Йорке, передает TMZ.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что тело Спейд было обнаружено в 3.20 мск в квартире на Парк Авеню. В качестве основной версии смерти рассматривается суицид.

Спейд впервые приобрела известность во время работы над журналом Mademoiselle в Манхэттене. Вместе с Энди Спейдом она запустила свою собственную линию сумок в 1993 году, которая переросла в полноценную линию по производству одежды и ювелирных украшений. Она продала свою компанию в 2007 году и посвятила время своей дочери, после чего снова вернулась к работе в 2016 году, запустив новый бренд Frances Valentine, который она назвала в честь своей дочери.