В Британии опубликовали меню со свадебного банкета в честь принца Гарри и Меган Маркл

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В Британии было опубликовано меню обеда, которым угощают 600 гостей, присутствующих на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Среди канапе, предложенных приглашенным, шотландские лангустины, завернутые в копченый лосось с цитрусовым сливочным сыром, английская спаржа на гриле, обернутая камаринской ветчиной (Камбрия — графство на северо-западе Англии. — Газета.Ru) и панна котта из горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной.

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В числе закусок оказались тартар из томатов и базилика с жемчужинами из соуса бальзамик, курица с абрикосами в нежно-остром соусе из йогурта, а также теплые ростки спаржи с моцареллой и вялеными томатами.

В основное меню включены фрикасе из курицы со сморчками и зеленым луком, горохово-мятный ризотто с ростками гороха, трюфельным маслом и чипсами из пармезана и томленая свиная грудинка с яблоками в сиропе и шкварками.

Кроме того, гостей угостят шампанским, фисташковыми макарунами, тарталетками с апельсиновым крем-брюле и миниатюрными тарталетками с крамблом из ревеня на десерт.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.