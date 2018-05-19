Стал известен титул принца Гарри и Меган Маркл после свадьбы

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских, сообщает Кенсингтонский дворец.

Церемония начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в 14.00 мск.

«Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри станет Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю.