В лондонском музее мадам Тюссо появилась фигура Меган Маркл

Восковая копия невесты принца Гарри Меган Маркл появилась в лондонском музее мадам Тюссо. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что фигура одета в зеленое платье, которое было на актрисе, когда было объявлено о ее помолвке с принцем Гарри. Кроме того, на ее левой руке есть обручальное кольцо, которое является копией подаренного ей женихом украшения.

Ранее сообщалось, что восковая копия первой леди США Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо.

#Meghan_Markle gets her very own waxwork and it's pretty uncanny tbh https://t.co/XkyLuwIsSS pic.twitter.com/sVN9wb6spD