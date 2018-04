Созданный Уорхолом портрет Пресли рассчитывают продать за $30 млн

Портрет американского певца Элвиса Пресли, созданный художником и дизайнером Энди Уорхолом, может уйти с торгов аукционного дома Christie's за $30 млн. Об этом сообщает ABC.

На портрете Элвис Пресли изображен в полный рост в образе героя фильма 1960 года «Пылающая звезда». Отмечается, что произведение будет выставлено на продажу на торгах в мае этого года.

Ранее сообщалось, что полотно нидерландского художника Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей», написанное в Голландии и датируемое 1882 годом, впервые за 20 лет появится на аукционе во Франции. Его оценочная стоимость составляет от €3-5 млн.

Warhol's Most Wanted on view at Christie's #London this weekend. #AndyWarhol's 'Most Wanted Men No. 11, John Joseph H., Jr' will be displayed alongside his iconic 'Double Elvis [Ferus Type]' portrait. The works will be offered in #NewYork on 17 May https://t.co/gHq4Es8TQy pic.twitter.com/xcg4q5bdRd